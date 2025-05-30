Видео допроса участников ОПС, создавших канал миграции в Перми, опубликовал СК

Следственный комитет России обнародовал видео допросов участников организованного в Перми преступного сообщества, занимавшегося незаконной легализацией мигрантов. На кадрах один из фигурантов признается в фальсификации видеозаписей экзаменов для иностранных граждан.
Согласно материалам дела, участники ОПС искали агентов, которые организовывали экзамены для мигрантов. Агенты находили иностранцев без гражданства, после чего подделывали результаты их тестирования по русскому языку, истории России и основам законодательства.
Фальшивые документы вместе с денежными средствами направлялись в международный центр языкового тестирования при РУДН, сотрудники которого выдавали поддельные сертификаты. В настоящее время 15 участникам схемы предъявлено обвинение по статье о незаконной миграции.
Двум предполагаемым организаторам преступного сообщества дополнительно вменяют создание ОПС, они находятся под арестом. Остальным фигурантам избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.
Напомним, что по данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, участники группы создали условия для незаконного пребывания в стране не менее 200 мигрантов.