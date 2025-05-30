Сотрудника РУДН обвинили в легализации 200 мигрантов

Следственные органы СК России по Пермскому краю раскрыли преступное сообщество, участникам которого удалось незаконно легализовать в России не менее 200 иностранцев. Одним из фигурантов уголовного дела является директор языкового центра Российского университета дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, преступления были совершены в период с 2021 по 2024 год. В преступной схеме участвовал не только директор языкового центра РУДН, но и его подчиненные, а также сотрудники коммерческой организации — ее название СК не уточняет.
По словам Петренко, они подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства, необходимые для получения патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Эти результаты вместе с денежными средствами и копиями документов мигрантов через коммерческую организацию передавали в международный центр языкового тестирования. Сотрудники центра, как утверждает следствие, знали, что документы поддельные, но все равно принимали решение о выдаче сертификатов.
Экзамены для мигрантов, желающих легализоваться в России, проводят с 2015 года. Они состоят из трех модулей — по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.
В экзамене три уровня. Самый простой сдается для получения патента, средний по сложности — для получения разрешения на временное проживание (РВП) и самый сложный экзамен — третьего уровня — сдают те, кто хочет получить вид на жительство (ВНЖ).
По данным СК России, преступное сообщество действовало на территории Москвы, Пермского края, а также Тульской и Самарской областей. Дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Всем 17 фигурантам уже предъявлены обвинения, уточнила представитель СК. Двое организаторов преступного сообщества арестованы, в отношении остальных фигурантов избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. К таким мерам относятся, например, подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, запрет определенных действий.
Изменение миграционной политики, в том числе процесса сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства, активно продолжается с весны 2024 года. В мае по решению Минобрнауки коммерческим фирмам запретили тестировать мигрантов. Сейчас проводить экзамен на знание русского языка могут только 12 специально аккредитованных для этого вузов, а также одна государственная организация. Среди них — РУДН, Институт русского языка им. А. С. Пушкина, а также Московский центр качества образования (МЦКО, подведомствен департаменту экономической политики Москвы).