Сотрудника РУДН обвинили в легализации 200 мигрантов

Изменение миграционной политики, в том числе процесса сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства, активно продолжается с весны 2024 года. В мае по решению Минобрнауки коммерческим фирмам запретили тестировать мигрантов. Сейчас проводить экзамен на знание русского языка могут только 12 специально аккредитованных для этого вузов, а также одна государственная организация. Среди них — РУДН, Институт русского языка им. А. С. Пушкина, а также Московский центр качества образования (МЦКО, подведомствен департаменту экономической политики Москвы).