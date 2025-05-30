Пьяный дебош на борту: пассажир, куривший на борту и домогавшийся стюардессы, получил 3 суток ареста

По данным суда, во время полёта мужчина закурил сигарету прямо в салоне. Когда бортпроводница сделала ему замечание и напомнила о запрете на курение, пассажир не только проигнорировал её слова, но и начал вести себя агрессивно. Он неоднократно хватал стюардессу за грудь, несмотря на её протесты и требования прекратить домогательства.