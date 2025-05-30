Пьяный дебош на борту: пассажир, куривший на борту и домогавшийся стюардессы, получил 3 суток ареста

По данным суда, во время полёта мужчина закурил сигарету прямо в салоне. Когда бортпроводница сделала ему замечание и напомнила о запрете на курение, пассажир не только проигнорировал её слова, но и начал вести себя агрессивно. Он неоднократно хватал стюардессу за грудь, несмотря на её протесты и требования прекратить домогательства.
На судебном заседании мужчина признал свою вину, заявил, что не контролировал себя из-за выпитого алкоголя, и выразил раскаяние. Он извинился перед сотрудницей авиакомпании и попросил суд смягчить наказание.
Потерпевшая в суде подтвердила факт домогательств и подчеркнула, что мужчина продолжал свои действия, даже когда она пыталась его остановить.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — «сексуальные домогательства». С учётом смягчающих обстоятельств — раскаяния, признания вины и семейного положения — суд назначил мужчине 3 суток административного ареста.
Кроме того, с него будет взыскано 168 750 сумов за содержание в спецприёмнике, где он будет отбывать наказание.