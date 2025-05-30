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Пьяный дебош на борту: пассажир, куривший на борту и домогавшийся стюардессы, получил 3 суток ареста

Vaib.uz (Узбекистан. 30 мая). На борту рейса «Владивосток — Ташкент» авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывшего 29 мая в международный аэропорт Ташкента, произошёл шокирующий инцидент. Один из пассажиров — 43-летний узбекистанец — устроил дебош в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным суда, во время полёта мужчина закурил сигарету прямо в салоне. Когда бортпроводница сделала ему замечание и напомнила о запрете на курение, пассажир не только проигнорировал её слова, но и начал вести себя агрессивно. Он неоднократно хватал стюардессу за грудь, несмотря на её протесты и требования прекратить домогательства.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, заявил, что не контролировал себя из-за выпитого алкоголя, и выразил раскаяние. Он извинился перед сотрудницей авиакомпании и попросил суд смягчить наказание.

Потерпевшая в суде подтвердила факт домогательств и подчеркнула, что мужчина продолжал свои действия, даже когда она пыталась его остановить.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — «сексуальные домогательства». С учётом смягчающих обстоятельств — раскаяния, признания вины и семейного положения — суд назначил мужчине 3 суток административного ареста.

Кроме того, с него будет взыскано 168 750 сумов за содержание в спецприёмнике, где он будет отбывать наказание.