Россиянин ранил жену скалкой и добил подушкой

Разъяренный ревнивец схватил скалку и нанес жене удар по голове, от которого она потеряла сознание. Убедившись, что жертва еще дышит, мужчина добил ее, задушив подушкой. После этого он сам вызвал полицию и чистосердечно признался в содеянном.