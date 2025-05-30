Россиянин ранил жену скалкой и добил подушкой

В Твери произошло жестокое убийство на почве ревности. Как выяснил телеграм-канал SHOT, 41-летний мужчина устроил скандал своей 40-летней супруге. Ему показалось, что женщина заигрывает с соседом.
Жена отвергала все обвинения, но муж не поверил ее доводам и в приступе ярости напал на нее.
Разъяренный ревнивец схватил скалку и нанес жене удар по голове, от которого она потеряла сознание. Убедившись, что жертва еще дышит, мужчина добил ее, задушив подушкой. После этого он сам вызвал полицию и чистосердечно признался в содеянном.
У погибшей остались трое детей — 4, 10 и 14 лет. Ревнивцу грозит до 20 лет колонии за совершенное преступление.
Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, которая потрясла местных жителей.
Читайте материал: В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет.