ВСУ нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево в ДНР

ВСУ нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево ДНР.
По данным оперативных служб региона, атака, предположительно, была совершена с помощью БПЛА самолетного типа. В результате удара начался пожар, передает ТАСС.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО за ночь сбили 27 украинских дронов над Белгородской и Курской областями.
Напомним, в середине мая три ударных БПЛА ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате начался пожар. Когда пожарные ликвидировали возгорание, произошел повторный прилет беспилотника, в результате которого двое огнеборцев погибли.