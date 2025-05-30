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ВСУ нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево в ДНР

После удара по газовой накопительной станции в Енакиево начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево ДНР.

По данным оперативных служб региона, атака, предположительно, была совершена с помощью БПЛА самолетного типа. В результате удара начался пожар, передает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО за ночь сбили 27 украинских дронов над Белгородской и Курской областями.

Напомним, в середине мая три ударных БПЛА ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате начался пожар. Когда пожарные ликвидировали возгорание, произошел повторный прилет беспилотника, в результате которого двое огнеборцев погибли.