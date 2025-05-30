ВСУ нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево в ДНР

Напомним, в середине мая три ударных БПЛА ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате начался пожар. Когда пожарные ликвидировали возгорание, произошел повторный прилет беспилотника, в результате которого двое огнеборцев погибли.