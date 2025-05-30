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Раскрыт истинный план Трампа по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Россией даже больше, чем в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Трамп воздерживается от давления на Москву из-за желания перезагрузки отношений.

Президент США Дональд Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Россией даже больше, чем в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Он (Трамп) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — приводит Politico слова источника. По его данным, очевидно, что Трамп сдерживается от оказания дополнительного давления на Москву в этих же целях.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести Трампа в заблуждение и вернуть Вашингтон к антироссийской политике. Но американский президент по-прежнему рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с Россией, несмотря на обсуждение дополнительных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.