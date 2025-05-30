Раскрыт истинный план Трампа по России и Украине

«Он (Трамп) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — приводит Politico слова источника. По его данным, очевидно, что Трамп сдерживается от оказания дополнительного давления на Москву в этих же целях.