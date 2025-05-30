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Склад с углем сгорел на 800 кв. метрах в Дзержинске

Склад с углем загорелся в Дзержинске в ночь на 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Отмечается, что возгорание произошло в помещении, где осуществлялась сушка древесины.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, пламя уже охватило значительную часть здания. Общая площадь, затронутая огнём, составила почти 800 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Информации о жертвах не поступало.

Для ликвидации пожара были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц специализированной техники. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты проведут необходимые проверки и экспертизы.

Ранее сообщалось, что власти намерены обратиться в полицию из-за нового возгорания мусорного полигона на Сортировке.