Склад с углем сгорел на 800 кв. метрах в Дзержинске

Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, пламя уже охватило значительную часть здания. Общая площадь, затронутая огнём, составила почти 800 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Информации о жертвах не поступало.
Для ликвидации пожара были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц специализированной техники. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты проведут необходимые проверки и экспертизы.
Ранее сообщалось, что власти намерены обратиться в полицию из-за нового возгорания мусорного полигона на Сортировке.