Mash: Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» умерла после изнасилования

Уточняется, что девушка приехала к подруге с синяками на теле. По ее словам, из-за них пришлось пропустить выступление. При этом артистка осталась у подруги в гостях, чтобы прийти в себя, однако через два дня ей стало хуже. Тогда ее знакомая вызвала скорую помощь и рассказала обо всем отцу девушки.