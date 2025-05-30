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Mash: Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» умерла после изнасилования

Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» 38-летняя Мария М. умерла в столице. Целую неделю она скрывала, что ее избили и изнасиловали. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» 38-летняя Мария М. умерла в столице. Целую неделю она скрывала, что ее избили и изнасиловали. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что девушка приехала к подруге с синяками на теле. По ее словам, из-за них пришлось пропустить выступление. При этом артистка осталась у подруги в гостях, чтобы прийти в себя, однако через два дня ей стало хуже. Тогда ее знакомая вызвала скорую помощь и рассказала обо всем отцу девушки.

В больнице артистка рассказала, что за неделю до этого ее избили и изнасиловали у нее квартире в Щербинке.

Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась. Предварительная причина смерти — осложненный перелом ребер. У нее осталась 11-летняя дочь, сейчас девочка находится с отцом, передает Telegram-канал.

22 мая сотрудники СК возбудили уголовное дело после попытки изнасилования несовершеннолетней в подмосковном Подольске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.