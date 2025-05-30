Разбитые жилые дома и больница без окон: что известно об атаке ВСУ на Курск

В результате атаки дрона ВСУ был поврежден автомобиль гражданского, сам водитель получил осколочные ранения.
В ночь на 30 мая ВСУ запустили беспилотники по Курску. В результате был ранен горожанин, который на момент удара ехал на своем автомобиле. Также сообщается о повреждениях больницы и многоквартирных домов. URA.RU рассказывает о последствиях атаки ВСУ.
Молодой мужчина получил осколочные ранения.
В Курске в результате атаки дронов противника был ранен гражданский. Им оказался 27-летний молодой человек, который ехал на своем авто во время атаки. Об этом рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки дронов на Курск этой ночью один человек получил ранения. Молодой мужчина был госпитализирован с осколочными травмами», — уточнил губернатор в своем telegram-канале. В настоящий момент известно, что мужчина находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.
Телеканал РЕН ТВ также опубликовал кадры с последствиями атаки. На них видно, что автомобиль раненого мужчины получил серьезные повреждения. По свидетельствам очевидцев, раненого доставили в больницу на частном автомобиле, не дожидаясь приезда скорой помощи.
Атаке подверглась даже больница.
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В результате атаки украинских беспилотников также были повреждены жилые дома и городская больница № 1, где были выбиты окна. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил Хинштейн. В настоящий момент ситуация находится под контролем.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что всего над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны этой ночью сбили 12 украинских дронов. Врио главы региона пообещал оказать всем нуждающимся медицинскую помощь.