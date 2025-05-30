Разбитые жилые дома и больница без окон: что известно об атаке ВСУ на Курск

В ночь на 30 мая ВСУ запустили беспилотники по Курску. В результате был ранен горожанин, который на момент удара ехал на своем автомобиле. Также сообщается о повреждениях больницы и многоквартирных домов. URA.RU рассказывает о последствиях атаки ВСУ.