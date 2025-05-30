Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО Гурциева

Дудаев назвал попытки приписать чеченцам причастность к убийству Гурциева фейком.

Источник: Комсомольская правда

Сообщения о некоем «чеченском следе» в подрыве ветерана СВО Заура Гурциева не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По словам чиновника, видео, где высказываются предположения о якобы причастности к преступлению жителей Кавказа — фейки.

Так, на одном видео губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы говорит, что расправа над ветераном СВО в регионе связана с мотивами местами и вражды, это преступление якобы совершили представители кавказского этноса. На самом деле видео было снято в 2023 году, и глава региона комментировал случай нападения стаи собак.

На кадрах другого люди, которые представились соседями Гурциева, также говорят о подозрениях в сторону жителей Кавказа. Вот только, уточнил Дудаев, «соседями оказались» жители Подмосковья, которые записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

Чеченский министр считает, что произошедшее — попытка информационной диверсии спецслужб Украины, которые использовали ИИ.

Позже и губернатор Владимиров в Telegram-канале написал, что распространяемое видео с якобы его участием — подделка.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате взрыва в Ставрополе в ночь на четверг, 29 мая, погиб первый заместитель главы администрации города Заур Гурциев. В числе версий причин его гибели рассматривается и теракт.

Осенью прошлого года участник программы «Время героев», ветеран СВО Заур Гурциев был назначен первым заместителем мэра Ставрополя. Он прошел обучение и стажировку для работы на посту государственного служащего.