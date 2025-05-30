Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО Гурциева

Так, на одном видео губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы говорит, что расправа над ветераном СВО в регионе связана с мотивами местами и вражды, это преступление якобы совершили представители кавказского этноса. На самом деле видео было снято в 2023 году, и глава региона комментировал случай нападения стаи собак.