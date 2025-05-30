Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО Гурциева

Сообщения о некоем «чеченском следе» в подрыве ветерана СВО Заура Гурциева не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По словам чиновника, видео, где высказываются предположения о якобы причастности к преступлению жителей Кавказа — фейки.
Так, на одном видео губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы говорит, что расправа над ветераном СВО в регионе связана с мотивами местами и вражды, это преступление якобы совершили представители кавказского этноса. На самом деле видео было снято в 2023 году, и глава региона комментировал случай нападения стаи собак.
На кадрах другого люди, которые представились соседями Гурциева, также говорят о подозрениях в сторону жителей Кавказа. Вот только, уточнил Дудаев, «соседями оказались» жители Подмосковья, которые записали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Чеченский министр считает, что произошедшее — попытка информационной диверсии спецслужб Украины, которые использовали ИИ.
Позже и губернатор Владимиров в Telegram-канале написал, что распространяемое видео с якобы его участием — подделка.
Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате взрыва в Ставрополе в ночь на четверг, 29 мая, погиб первый заместитель главы администрации города Заур Гурциев. В числе версий причин его гибели рассматривается и теракт.
Осенью прошлого года участник программы «Время героев», ветеран СВО Заур Гурциев был назначен первым заместителем мэра Ставрополя. Он прошел обучение и стажировку для работы на посту государственного служащего.