Араб избил жену-москвичку из-за еврейской колбасы

После того как конфликт перерос в рукоприкладство, Алана, испугавшись за свою жизнь, позвонила в службу спасения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт семейного насилия и оказали женщине необходимую помощь. Алана написала заявление на мужа и зафиксировала побои в медучреждении. Особенно болезненно для Аланы стало то, что их общий сын встал на сторону отца, обвинив мать в покупке «неподходящего» продукта.