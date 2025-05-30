Церемония прощания с тремя убитыми подростками началась в Байкальске

В Байкальске Иркутской области началась церемония прощания с тремя подростками, погибшими в результате трагедии на праздновании дня рождения. Полина Маркова, Николай Малышев и Вадим Павлушкин стали жертвами нападения, произошедшего в ночь на 28 мая в дачном доме на территории СНТ «Горный Байкал».
По данным следствия, один из присутствовавших на празднике подростков напал на остальных с ножом, в результате чего четверо погибли на месте, еще четверо были госпитализированы. После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Председатель СК Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.
В связи с трагедией в Байкальске объявлен трехдневный траур — 28, 29 и 30 мая. Глава города Василий Темгеневский сообщил об отмене праздничных мероприятий, запланированных на 1 июня в честь Дня защиты детей. Церемония прощания проходит в Свято-Троицком храме, где родные, друзья и жители города могут попрощаться с погибшими.
Трагедия потрясла не только Байкальск, но и всю страну, вызвав широкий общественный резонанс.
Читайте материал: Россиянин ранил жену скалкой и добил подушкой.