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В Волгограде грузовик с железобетонными плитами протаранил иномарку

30 мая в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», у детского сада № 3 гружённый железобетонными плитами грузовик протаранил иномарку.

— В 07:45 напротив дома № 2 «А» по ул. Санаторная произошло столкновение автомобилей «МАЗ» и Mazda, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, удар случился на огромной скорости. В результате большегруз вместе с легковушкой вылетели на тротуар. Во время съезда с дороги грузовик, вероятно, совершил столкновение ещё с неким объектом.

В результате аварии оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Иномарка оказалась подмята под грузовик. Её салон искорёжен до неузнаваемости. Практически полностью уничтожена оказалась и кабина «МАЗа».

Отметим, по информации правоохранительных органов, водителям обоих машин потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.