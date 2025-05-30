Еврейская колбаса стала причиной конфликта в семье москвичей

Еврейская колбаса чуть не стала причиной самоубийства жительницы Москвы. Женщина приобрела деликатес и подала его к столу своему супругу-арабу, уроженцу Саудовской Аравии. Тот решил, что ему подсунули свинину.
Реальное арабо-израильское противостояние разгорелось в московской квартире за ужином 29 мая. Она — Алана (имя изменено), выходец из Кабардино-Балкарии — в ее соцсетях значится место работы «ЛДПР», есть фото из Госдумы. Он — Ахмед Абу-Зайд (имя изменено), родом из Саудовской Аравии — владелец IT-компании, выражающий в зарубежной соцсети поддержку Палестине. Их разделяют 15 лет разницы, 10 лет совместной жизни и непримиримая разница во взглядах на пищу.
Алана и Ахмед с сыном спокойно ужинали. Неожиданно взгляд Абу-Зайда наткнулся на слово «еврейская» на упаковке колбасы, которую супруга положила на стол. Как позже пояснила Алана прибывшим полицейским, у неё и в помыслах не было задеть мужа именно этим продуктом, она просто не придала значения. Абу-Зайд схватил обёртку и стал изучать состав. Ему померещилось, что мелким шрифтом указано предательское слово «свинина» (хотя, теоретически, в кошерной колбасе ее присутствие исключено: в негативном отношении к свинине арабы и иудеи, как известно, едины; пожалуй, это единственная точка их соприкосновения).
Ахмед Абу-Зайд метнул колбасу в Алану, начал оскорблять супругу и кричать. Жена оттолкнула мужа, после чего он принялся ее избивать. Алана высвободилась, бросилась в комнату и взобралась на подоконник, угрожая выпрыгнуть. Женщина набрала «112» и описала происходящее. В квартиру прибыли полицейские. Увидев стражей порядка в глазок, Ахмед вытолкнул жену за порог и заперся с детьми, передает Telegram-канал Baza.
Алана уехала с полицией, зафиксировала телесные повреждения в медпункте и подала заявление на супруга. Сильнее всего женщину ранит то, что их сын всецело поддержал отца.
Добавим, что в конфликте родителей сын занял позицию отца.
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