Еврейская колбаса стала причиной конфликта в семье москвичей

Алана и Ахмед с сыном спокойно ужинали. Неожиданно взгляд Абу-Зайда наткнулся на слово «еврейская» на упаковке колбасы, которую супруга положила на стол. Как позже пояснила Алана прибывшим полицейским, у неё и в помыслах не было задеть мужа именно этим продуктом, она просто не придала значения. Абу-Зайд схватил обёртку и стал изучать состав. Ему померещилось, что мелким шрифтом указано предательское слово «свинина» (хотя, теоретически, в кошерной колбасе ее присутствие исключено: в негативном отношении к свинине арабы и иудеи, как известно, едины; пожалуй, это единственная точка их соприкосновения).