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Chevrolet слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола» в районе деревни Кисельня

Автомобиль Chevrolet слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола» в Ленобласти. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

ДТП произошло в районе деревни Кисельня в ночь на 30 мая. Водителя был госпитализирован до прибытия спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилой водитель микроавтобуса погиб, врезавшись в скалу на трассе «Скандинавия».