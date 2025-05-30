Россиянина заподозрили в истязании двухлетнего ребенка

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в систематическом истязании своего двухлетнего пасынка.
По данным следствия, насилие продолжалось несколько месяцев. Мать ребенка, по ее словам, не могла остановить сожителя из-за постоянных угроз.
Ситуация стала известна после обращения бабушки мальчика, которая заметила на теле ребенка многочисленные синяки и следы побоев. Она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Малыша оперативно поместили в дом ребенка, где ему оказали медицинскую и психологическую помощь.
В настоящее время ребенок временно находится под опекой бабушки. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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