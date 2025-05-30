Россиянина заподозрили в истязании двухлетнего ребенка

В настоящее время ребенок временно находится под опекой бабушки. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.