Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянина заподозрили в истязании двухлетнего ребенка

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в систематическом истязании своего двухлетнего пасынка.

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в систематическом истязании своего двухлетнего пасынка.

По данным следствия, насилие продолжалось несколько месяцев. Мать ребенка, по ее словам, не могла остановить сожителя из-за постоянных угроз.

Ситуация стала известна после обращения бабушки мальчика, которая заметила на теле ребенка многочисленные синяки и следы побоев. Она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Малыша оперативно поместили в дом ребенка, где ему оказали медицинскую и психологическую помощь.

В настоящее время ребенок временно находится под опекой бабушки. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте материал: Россиянин ранил жену скалкой и добил подушкой.