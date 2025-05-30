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В Байкальске проходит церемония прощания с тремя убитыми школьниками

У Свято-Троицкого храма собралось много людей разных возрастов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 30 мая, в Байкальске провожают в последний путь трех школьников 13,14 и 16 лет, убитых во время празднования дня рождения. Как стало известно КП-Иркутск, у Свято-Троицкого храма собралось много людей самых разных возрастов, всего около 200 человек.

Местные жители несут венки, мягкие игрушки, цветы. На месте дежурит скорая и полиция. Из-за большого числа желающих проводить погибших в последний путь, прощальную церемонию перенесли на улицу, на территорию храма.

Прощание с четвертым убитым состоится 3 июня.

Ранее КП-Иркутск рассказывала последние новости об убийстве четверых школьников в Байкальске на 30 мая.