В Байкальске проходит церемония прощания с тремя убитыми школьниками

Сегодня, 30 мая, в Байкальске провожают в последний путь трех школьников 13,14 и 16 лет, убитых во время празднования дня рождения. Как стало известно КП-Иркутск, у Свято-Троицкого храма собралось много людей самых разных возрастов, всего около 200 человек.
Местные жители несут венки, мягкие игрушки, цветы. На месте дежурит скорая и полиция. Из-за большого числа желающих проводить погибших в последний путь, прощальную церемонию перенесли на улицу, на территорию храма.
Прощание с четвертым убитым состоится 3 июня.
Ранее КП-Иркутск рассказывала последние новости об убийстве четверых школьников в Байкальске на 30 мая.