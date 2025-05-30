В Байкальске проходит церемония прощания с тремя убитыми школьниками

Сегодня, 30 мая, в Байкальске провожают в последний путь трех школьников 13,14 и 16 лет, убитых во время празднования дня рождения. Как стало известно КП-Иркутск, у Свято-Троицкого храма собралось много людей самых разных возрастов, всего около 200 человек.