В трех регионах РФ шестерых человек задержали за поджоги под влиянием мошенников

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые безопасные счета денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн рублей), после чего с ними связались “сотрудники правоохранительных органов и специальных служб”, которые, под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины, склонили к совершению поджогов под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов», — сообщили в ФСБ.
По фактам совершенных ими поджогов возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт), по которым им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
В свою очередь, как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подростку 2010 года рождения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) за поджог днем 12 апреля 2025 года объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги в Ленинградской области, что дестабилизировало деятельность железной дороги. «Эти действия он произвел по указанию человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов и угрожавшего ему. Общение с куратором подросток осуществлял в одном из мессенджеров», — отметила Петренко.