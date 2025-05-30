В трех регионах РФ шестерых человек задержали за поджоги под влиянием мошенников

«В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые безопасные счета денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн рублей), после чего с ними связались “сотрудники правоохранительных органов и специальных служб”, которые, под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины, склонили к совершению поджогов под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов», — сообщили в ФСБ.