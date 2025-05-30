Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков, из-за чего в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Следственном комитете по региону.
Уточняется, что 19-летний молодой человек при этом был пьян.
— (Преступник — прим. «ВМ») из хулиганских побуждений нанес несколько ударов руками по макетам с фотографиями участников войны конструкции «Стена Памяти», в результате чего произошел разрыв полотна с изображениями, — написали в Telegram-канале СК.
Уголовное дело сотрудники СК уже направили на рассмотрение в суд.
В Воронеже 45-летний мужчина сжег в Вечном огне цветы, которые были возложены к памятнику Славы. Сотрудники полиции смогли задержать вандала и возбудили в его отношении уголовное дело. Полицейские устанавливают его мотивы и обстоятельства произошедшего.