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Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков

Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков, из-за чего в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Следственном комитете по региону.

Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков, из-за чего в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Следственном комитете по региону.

Уточняется, что 19-летний молодой человек при этом был пьян.

— (Преступник — прим. «ВМ») из хулиганских побуждений нанес несколько ударов руками по макетам с фотографиями участников войны конструкции «Стена Памяти», в результате чего произошел разрыв полотна с изображениями, — написали в Telegram-канале СК.

Уголовное дело сотрудники СК уже направили на рассмотрение в суд.

В Воронеже 45-летний мужчина сжег в Вечном огне цветы, которые были возложены к памятнику Славы. Сотрудники полиции смогли задержать вандала и возбудили в его отношении уголовное дело. Полицейские устанавливают его мотивы и обстоятельства произошедшего.