Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков

В Воронеже 45-летний мужчина сжег в Вечном огне цветы, которые были возложены к памятнику Славы. Сотрудники полиции смогли задержать вандала и возбудили в его отношении уголовное дело. Полицейские устанавливают его мотивы и обстоятельства произошедшего.