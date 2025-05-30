ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданиям украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании шести молодых людей, совершавших поджоги по указанию украинских спецслужб. Как следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, операция проводилась совместно со Следственным комитетом и МВД в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.
Задержанные — граждане России 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения — по версии следствия, поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные к празднованию 80-летия Победы.
По данным ФСБ, молодые люди сначала стали жертвами телефонных мошенников, переведя на «безопасные счета» суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Затем с ними связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые под угрозой уголовного преследования за «финансирование ВСУ» принудили их к совершению поджогов.
Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ раскрыла деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В группу входили семь граждан из одного из государств Центральной Азии.