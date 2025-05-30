ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданиям украинских спецслужб

По данным ФСБ, молодые люди сначала стали жертвами телефонных мошенников, переведя на «безопасные счета» суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Затем с ними связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые под угрозой уголовного преследования за «финансирование ВСУ» принудили их к совершению поджогов.