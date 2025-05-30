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ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданиям украинских спецслужб

За поджоги по заданиям украинских спецслужб шести россиянам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании шести молодых людей, совершавших поджоги по указанию украинских спецслужб. Как следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, операция проводилась совместно со Следственным комитетом и МВД в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

Задержанные — граждане России 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения — по версии следствия, поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные к празднованию 80-летия Победы.

По данным ФСБ, молодые люди сначала стали жертвами телефонных мошенников, переведя на «безопасные счета» суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Затем с ними связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые под угрозой уголовного преследования за «финансирование ВСУ» принудили их к совершению поджогов.

Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ раскрыла деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В группу входили семь граждан из одного из государств Центральной Азии.