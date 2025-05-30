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ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах по указанию СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шесть человек в трех регионах РФ. Задержанные стали жертвами телефонных мошенников, а также по заданию СБУ совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шесть человек в трех регионах РФ. Задержанные стали жертвами телефонных мошенников, а также по заданию СБУ совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая.

Уточняется, что задержания произошли в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

— Пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — передает сообщение ФСБ РИА Новости.

Они также перевели мошенникам по 100 тысяч рублей.

До этого семеро участников ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, были задержаны сотрудниками ФСБ в Нижегородской области.

25 мая в Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтерского штаба, где хранились вещи, предназначенные для отправки на СВО, а также одежда и обувь для детей из Курской области.