ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах по указанию СБУ

Уточняется, что задержания произошли в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.
— Пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — передает сообщение ФСБ РИА Новости.
Они также перевели мошенникам по 100 тысяч рублей.
До этого семеро участников ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, были задержаны сотрудниками ФСБ в Нижегородской области.
25 мая в Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтерского штаба, где хранились вещи, предназначенные для отправки на СВО, а также одежда и обувь для детей из Курской области.