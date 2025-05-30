Спецпосланник Трампа: США готовы выполнить давнее требование Путина к НАТО

Президент России Владимир Путин во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года заявил, что расширение НАТО не связано с внутренней модернизацией альянса и не способствует безопасности Европы. «Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить — против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит», — отмечал в своей речи российский президент.