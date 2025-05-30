В Башкирии температура воздуха прогреется до +33 градусов

Последний день мая в Башкирии ознаменуется зноем и жарой. По словам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +33 градусов.
— Завтра, 31 мая, существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +12,+17°, по востоку +6,+11°, днем +28,+33°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Первое июня в республике ожидается таким же жарким. Также синоптики ожидают шквалистый ветер, дожди и грозы.
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