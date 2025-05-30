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Минчанка поверила лжеправоохранителю и лишилась Br6,5 тыс

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка поверила лжеправоохранителю и лишилась Br6,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьское РУВД обратилась 55-летняя жительница столицы. Накануне ей позвонила незнакомка и от имени оператора сотовой связи сообщила, будто мошенники похитили с ее баланса более Br40 тыс., и теперь из-за большой задолженности номер женщины будет заблокирован. Вскоре в мессенджере минчанке поступил видеозвонок от мужчины, который представился сотрудником Департамента финансовых расследований, продемонстрировал поддельное удостоверение и заявил, что в квартире минчанки пройдет обыск. Чтобы ее сбережения не были изъяты, их необходимо задекларировать. Поверив мошенникам, женщина положила на свою банковскую карту больше Br6,5 тыс., а затем перевела их на «безопасный счет» за границу.

На следующий день она сама позвонила в милицию, чтобы получить дальнейшие инструкции, и тогда узнала, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Милиция предупреждает, что сотрудники правоохранительных органов не запрашивают переводы на «безопасные счета» и не требуют личную информацию через мессенджеры. Получив подозрительный звонок, немедленно обращайтесь в милицию по номеру 102.