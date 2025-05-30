«В легковушке была семья с тремя детьми». Годовалый ребенок погиб в смертельном ДТП под Вороново из-за пьяного водителя фуры

В Вороновском районе при столкновении фуры с легковой «Ауди» погиб годовалый ребенок, еще двое взрослых и двое детей госпитализированы. Подробности ДТП сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария под Вороново произошла 29 мая примерно в 23.35 часов на трассе направлением Ивье-Трокели-Радунь. Установлено, что фура «Мерседес» ехала со стороны агрогородка Погородно в направлении городского поселка Радунь. На 58-м километре автодороги 55-летний водитель фуры на повороте съехал в правую по ходу движения обочину, потерял контроль над управлением, и фура выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой. «Ауди» управлял 34-летний мужчина. Избежать лобового столкновения не удалось.
В смертельном ДТП в Вороновском районе погиб годовалый ребенок. Фото: СК.
В аварии пострадал сам водитель «Ауди», его 27-летняя жена и двое детей — они госпитализированы. Третий ребенок, малыш 2024 года рождения, погиб на месте аварии.
При этом сразу после аварии водитель фуры скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан милицией вблизи агрогородка Погородно. У него выявили алкогольное опьянении около 1 промилле.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении водителя большегруза возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения (ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Идет следствие.
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