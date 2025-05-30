«В легковушке была семья с тремя детьми». Годовалый ребенок погиб в смертельном ДТП под Вороново из-за пьяного водителя фуры

Смертельная авария под Вороново произошла 29 мая примерно в 23.35 часов на трассе направлением Ивье-Трокели-Радунь. Установлено, что фура «Мерседес» ехала со стороны агрогородка Погородно в направлении городского поселка Радунь. На 58-м километре автодороги 55-летний водитель фуры на повороте съехал в правую по ходу движения обочину, потерял контроль над управлением, и фура выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой. «Ауди» управлял 34-летний мужчина. Избежать лобового столкновения не удалось.