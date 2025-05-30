Пенсионер на кроссовере сбил 16-летних девушек на самокате в Тольятти 29 мая

Обеим назначили амбулаторное лечение. Всего 29 мая в области выявили шесть ДТП с шестью пострадавшими и погибшим. Также зарегистрировали 357 нарушений ПДД. А сегодня в Исаклинском районе губернии иномарка Geely влетела в столб.