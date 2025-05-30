Пенсионер на кроссовере сбил 16-летних девушек на самокате в Тольятти 29 мая

Это случилось в четверг вечером в Автозаводском районе города. Подросткам потребовалась помощь медиков. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
76-летний мужчина на Chery Tiggo ехал по Ленинскому проспекту со Степана Разина в сторону улицы Юбилейной. Около двухэтажного здания № 18а при повороте налево врезался в электросамокат с двумя 16-летними девушками.
Обеим назначили амбулаторное лечение. Всего 29 мая в области выявили шесть ДТП с шестью пострадавшими и погибшим. Также зарегистрировали 357 нарушений ПДД. А сегодня в Исаклинском районе губернии иномарка Geely влетела в столб.
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