Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер на кроссовере сбил 16-летних девушек на самокате в Тольятти 29 мая

Это случилось в четверг вечером в Автозаводском районе города. Подросткам потребовалась помощь медиков.

Это случилось в четверг вечером в Автозаводском районе города. Подросткам потребовалась помощь медиков. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

76-летний мужчина на Chery Tiggo ехал по Ленинскому проспекту со Степана Разина в сторону улицы Юбилейной. Около двухэтажного здания № 18а при повороте налево врезался в электросамокат с двумя 16-летними девушками.

Обеим назначили амбулаторное лечение. Всего 29 мая в области выявили шесть ДТП с шестью пострадавшими и погибшим. Также зарегистрировали 357 нарушений ПДД. А сегодня в Исаклинском районе губернии иномарка Geely влетела в столб.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!