В Тольятти 75-летний мужчина на Kia Rio влетел в 24-летнюю мотоциклистку

Авария произошла в четверг вечером в Комсомольском районе города. Девушку отвезли в больницу, уточнили в областном ГУ МВД.
75-летний водитель Kia Rio следовал по улице Макарова с Гидротехнической в сторону Никонова. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с мотоциклом Regulmoto. За его рулем была 24-летняя девушка.
Последнюю госпитализировали. В тот же день в Автозаводском районе Тольятти пенсионер на кроссовере сбил двух 16-летних девушек на электросамокате. Подросткам назначили амбулаторное лечение.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!