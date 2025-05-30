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В Тольятти 75-летний мужчина на Kia Rio влетел в 24-летнюю мотоциклистку

Авария произошла в четверг вечером в Комсомольском районе города. Девушку отвезли в больницу.

Авария произошла в четверг вечером в Комсомольском районе города. Девушку отвезли в больницу, уточнили в областном ГУ МВД.

75-летний водитель Kia Rio следовал по улице Макарова с Гидротехнической в сторону Никонова. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с мотоциклом Regulmoto. За его рулем была 24-летняя девушка.

Последнюю госпитализировали. В тот же день в Автозаводском районе Тольятти пенсионер на кроссовере сбил двух 16-летних девушек на электросамокате. Подросткам назначили амбулаторное лечение.

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