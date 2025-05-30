Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С семьями погибших детей в Байкальске работают психологи

Сегодня, 30 мая, в Байкальске прощаются с тремя убитыми подростками.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщил корреспонденту irk.aif.ru о том, что с семьями погибших детей работают психологи.

«С помощью семьям справляемся. Работают психологи, никого не оставляем наедине с бедой», — прокомментировал мэр города.

Сегодня, 30 мая, в Байкальске прощаются с тремя убитыми подростками: двумя мальчиками и девочкой. Двоих отпевают в церкви, одного — в ритуальном зале. На церемонии прощания собралось много людей с цветами.

Наш корреспондент передаёт, что некоторым людям стало плохо. Периодически просят скорую. Все плачут.

Напомним, что в ночь на 28 мая на вечеринке, организованной по случаю дня рождения одной девушки, 17-летний подросток убил четверых. Затем он поджёг дом, в котором сам погиб.

После произошедшего следователи возбудили два уголовных дела. Также задержали двух мужчин, которые покупали подросткам алкогольные напитки.