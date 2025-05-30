С семьями погибших детей в Байкальске работают психологи

Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщил корреспонденту irk.aif.ru о том, что с семьями погибших детей работают психологи.
«С помощью семьям справляемся. Работают психологи, никого не оставляем наедине с бедой», — прокомментировал мэр города.
Сегодня, 30 мая, в Байкальске прощаются с тремя убитыми подростками: двумя мальчиками и девочкой. Двоих отпевают в церкви, одного — в ритуальном зале. На церемонии прощания собралось много людей с цветами.
Наш корреспондент передаёт, что некоторым людям стало плохо. Периодически просят скорую. Все плачут.
Напомним, что в ночь на 28 мая на вечеринке, организованной по случаю дня рождения одной девушки, 17-летний подросток убил четверых. Затем он поджёг дом, в котором сам погиб.
После произошедшего следователи возбудили два уголовных дела. Также задержали двух мужчин, которые покупали подросткам алкогольные напитки.