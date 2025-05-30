Документы на льготную парковку в Уфе начнут принимать со 2 июня

Он рекомендовал уфимцам подавать документы со 2 июня, чтобы успеть оформить льготы до введения платных парковок 27 июня. Первоначально заявления будут принимать в многофункциональных центрах, а потом — через портал «Госуслуги», где в настоящее время ведется техническая подготовка.