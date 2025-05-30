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Документы на льготную парковку в Уфе начнут принимать со 2 июня

В Уфе льготу на платную парковку рекомендуют оформлять со 2 июня.

Источник: Комсомольская правда

С начала июня в Уфе стартует прием заявлений от горожан, имеющих право на льготную парковку. Об этом 30 мая сообщил руководитель управления транспорта и связи городской администрации Олег Хмарин.

Он рекомендовал уфимцам подавать документы со 2 июня, чтобы успеть оформить льготы до введения платных парковок 27 июня. Первоначально заявления будут принимать в многофункциональных центрах, а потом — через портал «Госуслуги», где в настоящее время ведется техническая подготовка.

Напомним, в категории льготников включены:

— Владельцы электромобилей;

— Инвалиды всех групп и перевозящие их лица;

— Ветераны ВОВ и боевых действий;

— Многодетные семьи;

— Спецтранспорт экстренных служб.

Льготные условия парковки:

— Бесплатное нахождение на парковке до 20 минут;

— Ночной период (21:00−07:00) в будни;

— Выходные и праздничные дни;

— 60-минутная парковка у социальных объектов;

— Спецтранспорт экстренных служб.

Для оформления льготы необходимо предоставить в МФЦ паспорт, документ, подтверждающий льготный статус, техпаспорт или свидетельство о регистрации ТС.

Дополнительную информацию можно получить в ГКУ РБ ЦОДД по телефону: +7 (347) 222−20−45.

Платные парковки появятся на девяти центральных улицах Уфы, включая Ленина, Пушкина и Октябрьской революции. Всего будет организовано 1 188 парковочных мест, 128 из которых предназначены для инвалидов.

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