Документы на льготную парковку в Уфе начнут принимать со 2 июня

С начала июня в Уфе стартует прием заявлений от горожан, имеющих право на льготную парковку. Об этом 30 мая сообщил руководитель управления транспорта и связи городской администрации Олег Хмарин.
Он рекомендовал уфимцам подавать документы со 2 июня, чтобы успеть оформить льготы до введения платных парковок 27 июня. Первоначально заявления будут принимать в многофункциональных центрах, а потом — через портал «Госуслуги», где в настоящее время ведется техническая подготовка.
Напомним, в категории льготников включены:
— Владельцы электромобилей;
— Инвалиды всех групп и перевозящие их лица;
— Ветераны ВОВ и боевых действий;
— Многодетные семьи;
— Спецтранспорт экстренных служб.
Льготные условия парковки:
— Бесплатное нахождение на парковке до 20 минут;
— Ночной период (21:00−07:00) в будни;
— Выходные и праздничные дни;
— 60-минутная парковка у социальных объектов;
— Спецтранспорт экстренных служб.
Для оформления льготы необходимо предоставить в МФЦ паспорт, документ, подтверждающий льготный статус, техпаспорт или свидетельство о регистрации ТС.
Дополнительную информацию можно получить в ГКУ РБ ЦОДД по телефону: +7 (347) 222−20−45.
Платные парковки появятся на девяти центральных улицах Уфы, включая Ленина, Пушкина и Октябрьской революции. Всего будет организовано 1 188 парковочных мест, 128 из которых предназначены для инвалидов.
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