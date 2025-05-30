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Тягач с полуприцепом врезался в «Калину» в Кировском районе Самары днем 29 мая

После столкновения владельца отечественного авто отвезли в медучреждение.

После столкновения владельца отечественного авто отвезли в медучреждение.

58-летний мужчина на тягаче Sitrak с полуприцепом ехал по дублеру на 18-м километре Московского шоссе до Ракитовского с Северного переулка. Вблизи здания № 2 В нарушил боковой интервал и врезался в «Калину» с 38-летней женщиной.

Водителя легковушки госпитализировали, уточнили в региональном главке. Также в четверг в Комсомольском районе Тольятти 75-летний мужчина на Kia Rio влетел в 24-летнюю мотоциклистку. Ее тоже отвезли в больницу.

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