Тягач с полуприцепом врезался в «Калину» в Кировском районе Самары днем 29 мая

58-летний мужчина на тягаче Sitrak с полуприцепом ехал по дублеру на 18-м километре Московского шоссе до Ракитовского с Северного переулка. Вблизи здания № 2 В нарушил боковой интервал и врезался в «Калину» с 38-летней женщиной.