Тягач с полуприцепом врезался в «Калину» в Кировском районе Самары днем 29 мая

После столкновения владельца отечественного авто отвезли в медучреждение.
58-летний мужчина на тягаче Sitrak с полуприцепом ехал по дублеру на 18-м километре Московского шоссе до Ракитовского с Северного переулка. Вблизи здания № 2 В нарушил боковой интервал и врезался в «Калину» с 38-летней женщиной.
Водителя легковушки госпитализировали, уточнили в региональном главке. Также в четверг в Комсомольском районе Тольятти 75-летний мужчина на Kia Rio влетел в 24-летнюю мотоциклистку. Ее тоже отвезли в больницу.
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