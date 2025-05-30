В Воронеже мусоровоз сбил велосипедиста

В Воронеже днем 29 мая под колеса грузовика угодил велосипедист. Авария произошла примерно в 13.10 на ул. Донбасской.
По предварительным данным дорожной полиции, 37-летний водитель «КамАЗа», следовавший со стороны ул. 9 Января в направлении Плехановской, у Донбасской, 25 к1 повернув во двор, сбил 41-летнего мужчину на электровелосипеде, который двигался по тротуару.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, его доставили в больницу.
За 29 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 104 ДТП, в них шесть человек пострадали и один погиб.