В Краснодаре на скользкой дороге произошло массовое ДТП

Авария произошла вечером 29 мая на Ростовском шоссе. Водитель 66 лет, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался в сторону улицы Утренняя. Из-за дождя на мокрой дороге автомобилист не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Ниссан», а тот в свою очередь с «Хендэ» и «Фольксвагеном».