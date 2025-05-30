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В Краснодаре на скользкой дороге произошло массовое ДТП

В Краснодаре в ДТП на скользкой дороге попали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Источник: пресс-служба УМВД по г. Краснодару

Авария произошла вечером 29 мая на Ростовском шоссе. Водитель 66 лет, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался в сторону улицы Утренняя. Из-за дождя на мокрой дороге автомобилист не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Ниссан», а тот в свою очередь с «Хендэ» и «Фольксвагеном».

На опубликованных полицией кадрах видно, что одна из машин получила серьезные повреждения.

Обошлось без пострадавших. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее «АиФ-Юг» писал — житель Краснодара погиб в ДТП в Красноармейском районе. Управлявший автомобилем «Субару» мужчина допустил проезд на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке. В результате произошло столкновение с автомобилем «Джиту».