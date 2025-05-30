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В Челябинской области ночью сгорел магазин «Пятерочка»

Происшествие случилось 30 мая в поселке Межевой в Саткинском округе.

Источник: Противопожарная служба Челябинской области

Об этом рассказали в Областном государственном учреждении «Противопожарная служба Челябинской области».

Очевидцы увидели задымление в здании магазина и сообщили об этом в ПЧ № 125 в 2:29. На место ЧП приехали два отделения части. Огнеборцы в ходе разведки обнаружили, что в самом торговом зале сетевого магазина произошел пожар. Горела площадь в три квадратных метра. Также было сильное задымление.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что на месте пожара работало звено газодымозащитной службы со стволом РСК-50. При этом не было угрозы распространения огня дальше.

Полностью ликвидировали пожар в 3:30. В ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» назвали также предварительную причину возгорания: оно могло случится из-за короткого замыкания электроприбора. Известно, что в огонь уничтожил кофемашину и микроволновку, а касса самообслуживания, холодильник и часть продуктов повреждены.