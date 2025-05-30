В Челябинской области ночью сгорел магазин «Пятерочка»

Очевидцы увидели задымление в здании магазина и сообщили об этом в ПЧ № 125 в 2:29. На место ЧП приехали два отделения части. Огнеборцы в ходе разведки обнаружили, что в самом торговом зале сетевого магазина произошел пожар. Горела площадь в три квадратных метра. Также было сильное задымление.