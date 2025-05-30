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В Ростове и Батайске провели обыски по делу об экстремизме

Экстремистскую литературу обнаружили во время обысков в Ростове-на-Дону и Батайске.

Источник: Комсомольская правда

29 мая в Ростове-на-Дону и Батайске провели масштабные обыски в рамках дела о распространении экстремистской литературы. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Вместе с правоохранителями в обысках участвовали представители УФСБ и Росгвардии. Проверялись «организации, связанные с деятельностью религиозного объединения» и люди, которые могли располагать сведениями о возможном нарушении закона.

— Во время обысков изъяли литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов и запрещенную к распространению на территории страны, — сообщили в МВД.

Также были обнаружены антироссийские агитационные материалы, документы, подтверждающие получение временной защиты в иностранных государствах, и деньги в рублях и иностранной валюте. Все материалы направили на экспертизу.

Сейчас продолжается следствие. В частности, устанавливаются возможные связи с другими экстремистскими структурами. Напомним, ранее в регионе выявили подозреваемого в распространении радикальных идей.

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