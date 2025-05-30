В Челябинске диверсанта из Дагестана осудили за поджог истребителя

После попытки поджога диверсанту удалось скрыться. Контрразведчики сняли его с поезда, на котором он планировал добираться домой. Интересно, что сразу после его задержания ЦОС ФСБ РФ сообщил, что подозреваемый совершил преступление по заданию украинских спецслужб, которое получил через мессенджер — ему обещали 4,5 миллиона рублей за «работу». Кроме того, установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.