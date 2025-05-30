В Челябинске диверсанта из Дагестана осудили за поджог истребителя

Как сообщили в УФСБ региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 17-летний сторонник террористической организации в январе 2024 года пытался совершить поджог военной техники, привлекаемой для выполнения отдельных задач в области обороны. Инцидент произошел под Челябинском.
После попытки поджога диверсанту удалось скрыться. Контрразведчики сняли его с поезда, на котором он планировал добираться домой. Интересно, что сразу после его задержания ЦОС ФСБ РФ сообщил, что подозреваемый совершил преступление по заданию украинских спецслужб, которое получил через мессенджер — ему обещали 4,5 миллиона рублей за «работу». Кроме того, установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.
Как сообщили «РГ» собственные источники в силовых структурах, диверсант намеревался вывести из строя один из истребителей Су-34, стоящих на вооружении челябинской авиабазы. Для этого он бросил в него бутылку с зажигательной смесью, а когда самолет загорелся — снял происходящее на видео. К счастью, возгорание было оперативно ликвидировано.
За диверсию на объекте Вооруженных Сил РФ молодому человеку грозило от 12 до 20 лет заключения. Но ввиду юного возраста суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Наказание он начнет отбывать в воспитательной колонии.