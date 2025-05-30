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14-летний подросток пострадал под колесами иномарки в Ростове-на-Дону

В Ростове водитель Daewoo Lanos сбил на дороге 14-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток с травмами попал в больницу после того, как его сбил водитель Daewoo Lanos. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 мая на улице Таганрогской. Предварительно, на юношу, переходившего дорогу справа налево, наехала машина, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

Сотрудники полиции сейчас разбираются в деталях происшествия.

Правоохранители просят автолюбителей быть осторожными на дорогах, нужно строго соблюдать ПДД и следить за скоростью. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться. Пешеходам также следует помнить о правилах безопасного поведения на проезжей части.

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