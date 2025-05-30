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Появилось видео из бухты во Владивостоке, где произошли два взрыва

Появилось первое видео с места ЧП в бухте Десантная во Владивостоке, где сегодня произошли два взрыва. Кадры показал Telegram-канал SHOT.

Кадры сняты из проезжающего мимо автомобиля. На месте стоят автомобили скорой помощи и силовиков. Над самой бухтой пролетает вертолет.

Также на видео, снятое с обочины прилегающей дороги, попали два КамАЗа в сопровождении автомобиля полиции. В грузовом отсеке у них, судя по очертаниям, стоят два автомобиля под брезентом.

Ранее антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в бухте произошли «два хлопка». Район ЧП оцепили, угрозу нейтрализовали.

Как выяснилось, в районе бухты воспламенились баллоны с пропан-смесью в одном из автомобилей.

В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений также нет, уточнили в комиссии.