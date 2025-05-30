Появилось видео из бухты во Владивостоке, где произошли два взрыва

Кадры сняты из проезжающего мимо автомобиля. На месте стоят автомобили скорой помощи и силовиков. Над самой бухтой пролетает вертолет.
Также на видео, снятое с обочины прилегающей дороги, попали два КамАЗа в сопровождении автомобиля полиции. В грузовом отсеке у них, судя по очертаниям, стоят два автомобиля под брезентом.
Ранее антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в бухте произошли «два хлопка». Район ЧП оцепили, угрозу нейтрализовали.
Как выяснилось, в районе бухты воспламенились баллоны с пропан-смесью в одном из автомобилей.
В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений также нет, уточнили в комиссии.