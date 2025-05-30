Включил демонстрацию экрана: в Магнитогорске телефонные мошенники обманули пенсионера на миллион рублей

Спустя время последовал еще один — на этот раз звонившей была женщина. Она также представилась оператором связи, а также предложила пенсионеру следовать инструкциям и включить демонстрацию экрана на своем смартфоне. После непродолжительного разговора экран телефона выключился, а звонок прекратился.