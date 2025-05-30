Включил демонстрацию экрана: в Магнитогорске телефонные мошенники обманули пенсионера на миллион рублей

Житель Магнитогорска лишился из-за телефонных мошенников 1,2 млн рублей. 67-летнего пенсионера обманула команда из двух аферистов, которая назвалась ему представителями оператора сотовой связи.
Сначала с магнитогорцем связался неизвестный мужчина. Он задал вопросы о качестве связи. Узнав, что с ним действительно есть проблемы, пообещал разобраться в ситуации и сбросил звонок.
Спустя время последовал еще один — на этот раз звонившей была женщина. Она также представилась оператором связи, а также предложила пенсионеру следовать инструкциям и включить демонстрацию экрана на своем смартфоне. После непродолжительного разговора экран телефона выключился, а звонок прекратился.
Включив телефон, мужчина обнаружил, что с его банковских счетов пропали денежные средства в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.
Только после этого пенсионер понял, что его обманули. Он тут же обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.