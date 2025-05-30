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Пятилетняя девочка получила серьезную травму в атырауском детсаду

Малышке потребовалась операция после падения.

Источник: Baigenews

В Атырау пятилетняя девочка получила перелом плеча во время прогулки в детском саду, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл во время уличной прогулки в одном из детских садов Атырау. По предварительным данным, пятилетняя девочка упала с игровой конструкции и получила серьёзную травму — перелом плеча со смещением.

Пострадавшую срочно доставили в Атыраускую областную детскую больницу, где ей оказали квалифицированную помощь. Как сообщил врач-травматолог Жаксылык Магзомов, ребёнку провели закрытую операцию.

«Ребёнок получил перелом правого плеча со смещением. Ему была сделана операция без разрезов — место перелома зафиксировали двумя спицами. Сейчас состояние пациента стабильное», — уточнил специалист.

Официальные причины произошедшего пока выясняются. В департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что родители отказались писать заявление, пояснив, что ребёнок упал самостоятельно.