Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин обжаловал арест

Кроме того, следственные органы утверждают, что в октябре 2023 года подозреваемый заключил завышенный контракт на 33 миллиона рублей с коммерческой структурой, имеющей с ним связи, для подготовки площадки к проведению всероссийского песенного конкурса. По данным расследования, это привело к ущербу для республиканского бюджета в размере более 9,8 миллиона рублей.