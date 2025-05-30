Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин обжаловал арест

Директор Государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин обжаловал решение о его заключении под стражу. Дата рассмотрения апелляции в Верховном суде республики пока не определена, передает «Ъ-Уфа».
Яруллину предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год Яруллин систематически организовал незаконные выплаты сотрудникам с последующим требованием возврата части средств. Общая сумма полученной суммы, по версии обвинения, составила около 200 тысяч рублей.
Кроме того, следственные органы утверждают, что в октябре 2023 года подозреваемый заключил завышенный контракт на 33 миллиона рублей с коммерческой структурой, имеющей с ним связи, для подготовки площадки к проведению всероссийского песенного конкурса. По данным расследования, это привело к ущербу для республиканского бюджета в размере более 9,8 миллиона рублей.
На прошлой неделе Советский районный суд Уфы отправил Яруллина в СИЗО № 1.
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