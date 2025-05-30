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Житель Красноярского края устроил свалку вдоль трассы

В Уярском районе ликвидировали стихийную свалку.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Житель Уяра устроил стихийную свалку. Антисанитарию и неприятный запах неподалеку от трассы, ведущей из Уяра в Партизанское, начали замечать местные жители. Этим заинтересовалась прокуратура. Загрязнителем оказался 37-летний местный житель. Оказалось, что мужчина организовал себе «шабашку» — собирал по району мусор якобы на полигон в Бородино, а на деле скидывал его прямо на землю вдоль дороги. Свалка разрослась до 2,5 га.

Участок уже освобожден от хлама. Жителя Уяра же оштрафовали за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды на две тысячи рублей.