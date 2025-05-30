Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушение ПДД стоило казахстанской семье более 4 млн тенге

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) суд частично удовлетворил иск о возмещении ущерба после аварии с участием несовершеннолетнего. Кто нарушил правила дорожного движения (ПДД) и другие детали судебного решения озвучены на официальной странице судов ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что несовершеннолетний с подругой решили прокатиться на скутере.

Они двигались по второстепенной дороге, нарушив п. 13.101 правил дорожного движения РК. Подросток не уступил дорогу кроссоверу Hyundai Santa Fe, движущемуся по главной дороге прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) несовершеннолетний и его знакомая получили незначительные травмы. А водителю дорогостоящей машины был причинен значительный материальный ущерб.

«Несовершеннолетнего привлекли по ст. 610 ч. 3 КоАП к административному штрафу», — уточнили в суде.

Владелец поврежденного авто заявил гражданский иск к законным представителям несовершеннолетнего о взыскании материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта, оценки и услуг специализированной автостоянки, судебных расходов) в общей сумме 5 192 280 тенге.

Судом с учетом выводов проведенной судебно-товароведческой экспертизы иск удовлетворен частично: с родителей несовершеннолетнего в пользу истца взыскано в солидарном порядке 4 192 730 тенге, в пользу Центра судебных экспертиз за производство экспертизы — 112 631,17 тенге.

Пресс-служба судов Западно-Казахстанской области