Нарушение ПДД стоило казахстанской семье более 4 млн тенге

Известно, что несовершеннолетний с подругой решили прокатиться на скутере.
Они двигались по второстепенной дороге, нарушив п. 13.101 правил дорожного движения РК. Подросток не уступил дорогу кроссоверу Hyundai Santa Fe, движущемуся по главной дороге прямо.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) несовершеннолетний и его знакомая получили незначительные травмы. А водителю дорогостоящей машины был причинен значительный материальный ущерб.
«Несовершеннолетнего привлекли по ст. 610 ч. 3 КоАП к административному штрафу», — уточнили в суде.
Владелец поврежденного авто заявил гражданский иск к законным представителям несовершеннолетнего о взыскании материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта, оценки и услуг специализированной автостоянки, судебных расходов) в общей сумме 5 192 280 тенге.
Судом с учетом выводов проведенной судебно-товароведческой экспертизы иск удовлетворен частично: с родителей несовершеннолетнего в пользу истца взыскано в солидарном порядке 4 192 730 тенге, в пользу Центра судебных экспертиз за производство экспертизы — 112 631,17 тенге.