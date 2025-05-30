Нарушение ПДД стоило казахстанской семье более 4 млн тенге

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) суд частично удовлетворил иск о возмещении ущерба после аварии с участием несовершеннолетнего. Кто нарушил правила дорожного движения (ПДД) и другие детали судебного решения озвучены на официальной странице судов ЗКО, сообщает Zakon.kz.