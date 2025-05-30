В Новосибирске двое молодых людей похитили несовершеннолетнюю девушку

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в похищении и незаконном лишении свободы 17-летней девушки.
По данным следствия, преступление было совершено вечером 28 апреля 2025 года в Кировском районе Новосибирска. 18-летний и 20-летний жители региона, действуя сообща,
заманили девушку в автомобиль под различными предлогами и увезли ее в другой район. Во время инцидента ей были нанесены телесные повреждения и поступали угрозы.
Девушка уже дома, с ней все в порядке. Оба подозреваемых задержаны, им предъявили обвинение по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».
Правоохранители готовят ходатайство в суд о мере пресечения. Продолжаются следственные действия по сбору доказательств и раскрытию преступления.