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В Новосибирске двое молодых людей похитили несовершеннолетнюю девушку

В Кировском районе Новосибирска двое молодых людей похитили 17-летнюю девушку, применив угрозы и физическое воздействие. По данным следствия, они обманом заманили её в машину и увезли.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в похищении и незаконном лишении свободы 17-летней девушки.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 28 апреля 2025 года в Кировском районе Новосибирска. 18-летний и 20-летний жители региона, действуя сообща,

заманили девушку в автомобиль под различными предлогами и увезли ее в другой район. Во время инцидента ей были нанесены телесные повреждения и поступали угрозы.

Девушка уже дома, с ней все в порядке. Оба подозреваемых задержаны, им предъявили обвинение по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».

Правоохранители готовят ходатайство в суд о мере пресечения. Продолжаются следственные действия по сбору доказательств и раскрытию преступления.