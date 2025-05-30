В Толочинском районе в ДТП с грузовиком пострадала водитель легковушки

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Правоохранители обращают внимание, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, стоит остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.