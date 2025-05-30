Что известно о взрывах в бухте Десантная во Владивостоке

В небе кружил вертолет, съезжались автомобили полиции, скорой помощи и силовиков. У проезжающих мимо проверяли документы и осматривали автомобили.
«Ведутся следственные мероприятия», — отвечали сотрудники правоохранительных структур на вопросы приморчан, не приводя никаких подробностей.
Район инцидента оцепили, а движение гражданского транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично перекрыли. И самое главное — «повреждений и жертв нет», угрозу нейтрализовали.
Как выяснилось, в районе бухты воспламенились баллоны с пропан-смесью в одном из автомобилей, что и стало причиной взрывов. Позднее в Сети появилось видео, на кадрах которого два КамАЗа в сопровождении полиции везут в грузовых отсеках две иномарки, накрытые брезентом.
Сейчас последствия ЧП устранены, угроза нейтрализована. На месте происшествия проводят необходимый комплекс работ, чтобы обеспечить безопасность в районе инцидента.