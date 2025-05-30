Что известно о взрывах в бухте Десантная во Владивостоке

Как выяснилось, в районе бухты воспламенились баллоны с пропан-смесью в одном из автомобилей, что и стало причиной взрывов. Позднее в Сети появилось видео, на кадрах которого два КамАЗа в сопровождении полиции везут в грузовых отсеках две иномарки, накрытые брезентом.