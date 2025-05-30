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Что известно о взрывах в бухте Десантная во Владивостоке

Рано утром 30 мая в бухте Десантная, которая находится в районе Владивостока, прогремели два хлопка. О непонятных автомобильных заторах в сторону Шаморы приморцы стали писать в социальных сетях еще до опубликования официальной информации.

Источник: РИА "Новости"

В небе кружил вертолет, съезжались автомобили полиции, скорой помощи и силовиков. У проезжающих мимо проверяли документы и осматривали автомобили.

«Ведутся следственные мероприятия», — отвечали сотрудники правоохранительных структур на вопросы приморчан, не приводя никаких подробностей.

Район инцидента оцепили, а движение гражданского транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично перекрыли. И самое главное — «повреждений и жертв нет», угрозу нейтрализовали.

Как выяснилось, в районе бухты воспламенились баллоны с пропан-смесью в одном из автомобилей, что и стало причиной взрывов. Позднее в Сети появилось видео, на кадрах которого два КамАЗа в сопровождении полиции везут в грузовых отсеках две иномарки, накрытые брезентом.

Сейчас последствия ЧП устранены, угроза нейтрализована. На месте происшествия проводят необходимый комплекс работ, чтобы обеспечить безопасность в районе инцидента.