В Самаре возбудили дело о фальсификации документов для уклонения от службы

В январе текущего года в Самаре правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего из ДНР, предлагавшего военнослужащему из Самары оформление подложных медицинских документов. Документы предполагалось использовать для освобождения от призыва и последующего перевода в категорию негодности к прохождению военной службы.