В Самаре возбудили дело о фальсификации документов для уклонения от службы

В январе текущего года в Самаре правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего из ДНР, предлагавшего военнослужащему из Самары оформление подложных медицинских документов. Документы предполагалось использовать для освобождения от призыва и последующего перевода в категорию негодности к прохождению военной службы.
Сообщник обещал оказать содействие за вознаграждение в сумме 270 тысяч рублей, однако в действительности не обладал полномочиями и возможностями для исполнения обещанных действий, намереваясь присвоить деньги. В отношении военнослужащего ДНР возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 159 УК РФ.
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