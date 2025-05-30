СК завел дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск

Установлено, что 30 мая в ночное время военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Курске. В результате повреждены жилые дома, а также областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотника на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывается медицинская помощь.