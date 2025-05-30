В Башкирии бывшего главврача осудили по трем уголовным статьям

В Кигинском районе вынесли приговор бывшему главврачу местной больницы, которого осудили по трем статьям Уголовного кодекса — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, будучи руководителем медицинского учреждения, он поручал начислять сотрудникам дополнительные стимулирующие выплаты. Часть денег в последующем передавали ему за «покровительство и попустительство по службе». Общая сумма полученных денег составила почти 2 млн рублей. Своей вины медик так и не признал.
В обеспечительных целях на две его квартиры в Уфе и автомобиль наложили арест.
«Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также ему запретили заниматься организационно-распорядительной деятельностью в медицинской сфере в течение шести лет с конфискацией имущества в доход государства», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура с этим решением не согласилась, посчитав его мягким, и намерена обжаловать акт.