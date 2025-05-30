В Башкирии бывшего главврача осудили по трем уголовным статьям

«Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также ему запретили заниматься организационно-распорядительной деятельностью в медицинской сфере в течение шести лет с конфискацией имущества в доход государства», — отметили в надзорном ведомстве.