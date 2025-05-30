В Спасске — Дальнем взорвался титан в многоквартирном доме

В Спасске-Дальнем Приморского края в одной из квартир дома на улице Шиферной произошел взрыв титана. Из-за произошедшего стены обрушились, образовалась дыра, уходящая в подъезд. Пострадавших нет. Было эвакуировано 6 человек, соседние квартиры не пострадали.
На месте работают спасатели и проводят осмотр несущих конструкций. Взрыв практически полностью уничтожил квартиру. Предварительно известно, что в квартире на 4-м этаже дома на улице Шиферной произошла разгерметизация водонагревательного оборудования. Кроме того, повреждения присутствуют и на оконных проемах.
«Специалисты осмотрят несущие конструкции жилого дома. Пострадавших нет, по завершению всех обследований будут предприняты все необходимые меры», — поделился глава Спасского округа Олег Митрофанов.
«Планируется развертывание пункта временного размещения в здании Дома детского творчества. Там смогут разместиться 150 жителей пострадавшего от взрыва подъезда. В поврежденном подъезде 16 квартир, зарегистрировано 16 человек. Сейчас решается вопрос о введении режима ЧС», — прокомментировала пресс-служба МинГОЧС.