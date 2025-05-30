Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Спасске — Дальнем взорвался титан в многоквартирном доме

Из-за взрыва стены мгновенно рухнули, и квартира была практически полностью уничтожена.

Источник: Соцсети

В Спасске-Дальнем Приморского края в одной из квартир дома на улице Шиферной произошел взрыв титана. Из-за произошедшего стены обрушились, образовалась дыра, уходящая в подъезд. Пострадавших нет. Было эвакуировано 6 человек, соседние квартиры не пострадали.

На месте работают спасатели и проводят осмотр несущих конструкций. Взрыв практически полностью уничтожил квартиру. Предварительно известно, что в квартире на 4-м этаже дома на улице Шиферной произошла разгерметизация водонагревательного оборудования. Кроме того, повреждения присутствуют и на оконных проемах.

«Специалисты осмотрят несущие конструкции жилого дома. Пострадавших нет, по завершению всех обследований будут предприняты все необходимые меры», — поделился глава Спасского округа Олег Митрофанов.

«Планируется развертывание пункта временного размещения в здании Дома детского творчества. Там смогут разместиться 150 жителей пострадавшего от взрыва подъезда. В поврежденном подъезде 16 квартир, зарегистрировано 16 человек. Сейчас решается вопрос о введении режима ЧС», — прокомментировала пресс-служба МинГОЧС.