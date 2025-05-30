В Спасске — Дальнем взорвался титан в многоквартирном доме

В Спасске-Дальнем Приморского края в одной из квартир дома на улице Шиферной произошел взрыв титана. Из-за произошедшего стены обрушились, образовалась дыра, уходящая в подъезд. Пострадавших нет. Было эвакуировано 6 человек, соседние квартиры не пострадали.