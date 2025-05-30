Доходы от платных парковок пополнят городской бюджет Уфы

На брифинге для представителей СМИ 30 мая начальник управления транспорта и связи администрации уфимской мэрии Олег Хмарин разъяснил порядок распределения средств, полученных от платных парковочных зон. По его словам, вся прибыль, включая штрафные платежи за нарушение правил парковки, будет направляться исключительно в муниципальную казну.
Чиновник отметил, что после длительного рассмотрения различных вариантов организации парковочного пространства, включая предложения частных инвесторов о создании концессионного предприятия, городские власти приняли решение о полном муниципальном контроле над этой сферой.
— У нас администратором доходов определено муниципальное казенное учреждение, которое по своей сути все деньги отдает городу, — сказал Хмарин.
Он подчеркнул, что деньги будут расходоваться исключительно на нужды развития городской инфраструктуры.
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